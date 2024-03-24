Отопление в пострадавших от атак регионах: в "Укрэнерго" сообщили, от чего будет зависеть окончание сезона

В энергосистеме Украины нет рисков для большого дефицита.

Решения об окончании отопительного сезона в регионах, сильно пострадавших от российских атак, будут принимать отдельно.

Об этом заявил глава управления НЭК " Укрэнерго " Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, решение об окончании отопительного сезона зависит от температуры.

"Когда отопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, то люди иногда догреваются электроприборами и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что в целом в украинской энергосистеме сейчас нет рисков для большого дефицита, но в тех регионах, где зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры, решения по отопительному сезону будут приниматься отдельно.

"Мы на эту тему находимся в коммуникации с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона", — отметил Кудрицкий.

Отметим, что, по предварительным подсчетам, российские атаки в последние дни нанесли ущерб государственной компании "Укрэнерго" по меньшей мере на 90-100 млн евро Речь идет о высоковольтном оборудовании.

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