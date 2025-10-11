Отопление в Украине включат максимально поздно: нардеп назвал причину

Отопительный сезон может начаться позже / © iStock

Из-за российских ударов по объектам газодобычи в Украине возникнут проблемы с балансом «голубого топлива». Именно поэтому отопительный сезон постараются начать как можно позже.

Такое мнение высказал народный депутат, бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко в программе «Суперпозиция».

«Газ будут экономить. Чем позже войдут в отопительный сезон, тем меньше его сожгут. Поэтому правдами и неправдами будут отодвигать начало отопительного сезона», — считает он.

По словам Кучеренко, наибольшее потребление газа происходит в конце января и в феврале, когда в Украине обычно минусовые температуры. Поэтому перед диспетчерами будет стоять задача правильно распределить «объем газа, который находится в трубе».

«Могут быть проблемы в какие-то дни, когда морозы будут. И вот в эти дни могут быть ограничения по газу. А что такое ограничения по газу? Нет давления, соответственно не работают или недостаточно работают котельные. Они не могут нагреть теплоноситель. Соответственно у нас падает температура в домах», — предупредил он.

Обычно, разрешение на начало отопительного сезона дает местная власть после соответствующего решения правительства, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха в регионе составляет восемь и ниже градусов.

Напомним, ранее глава «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий сообщил, что российская террористическая армия поразила объекты газовой инфраструктуры в Украине, чтобы лишить украинцев тепла в зимний период.