Оторвало и повредило пальцы, влетело в лицо: на Новый год украинцы травмировались из-за пиротехники

Оторвало и повредило пальцы, влетело в лицо: на Новый год украинцы травмировались из-за пиротехники

Инциденты произошли в Запорожье, Днепре и Кривом Роге.

Во время празднования Нового года традиционно несколько человек травмировались из-за использования пиротехники. Кому-то фейерверк влетел в лицо, кому-то травмировало руки, а кому-то петардой вообще оторвало палец.

Днепр. 31 декабря около 11:00 пьяный 39-летний мужчина зажег петарду, но забыл ее выбросить из рук. Как следствие – частично оторванный безымянный палец левой руки. Мужчину госпитализировали в четвертую городскую больницу, сообщает "Днепр оперативный".

Днепр оперативный

Кривой Рог. В Широковской территориальной общине 55-летний мужчина в результате использования пиротехнического изделия получил рваные раны двух пальцев левой руки. Его госпитализированы в 17-ю больницу, сообщили в местной ГСЧС.

Кривой Рог. 40-летний мужчина обратился в приемное отделение больницы с рваной раной правой руки. Травму он получил тоже из-за использования пиротехнического изделия. Медперсонал обработал ему рану. От госпитализации мужчина отказался.

Запорожье. На острове Хортица двое пьяных мужчин запускали фейерверк – он перевернулся и выстрелил в лицо девушке, сообщает ZaБор Запорожье. Первую медицинскую помощь девушке оказали полицейские, которые были рядом.

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