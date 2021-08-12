Оторвало руки и повредило лицо: в Днепре чудом спасли раненого на фронте мужчину (фото)

Оторвало руки и повредило лицо: в Днепре чудом спасли раненого на фронте мужчину (фото)

Мужчина пытался спасти своих побратимов, выбрасывая с позиции боеприпас.

В Днепре медики вернули к жизни мужчину, которому на фронте в результате взрыва гранаты оторвало обе руки и осколками ранило голову.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

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Как выяснилось, ранения 54-летний Александр получил во время артобстрела Донецкого аэропорта еще в 2014 году. Спасая своих собратьев, мужчина пытался выбросить со своей позиции боеприпас, однако он взорвался.

В результате чего ему разорвало руки, а также осколками повредило голову, лицо и глаза.

"15 октября 2014 доставлен в реанимацию больницы им. Мечникова. Множество операций. Переливание крови стабилизировало его состояние. Далее были месяцы моральных и физических испытаний, множество перевязок, реабилитация. Вся жизнь заново", — рассказал Сергей Рыженко.

12 августа гендиректор больницы и Александр встретились. Медик подарил ветерану АТО книгу.

"Встреча, которая состоялась сегодня, перевернула прошлые годы. Без рук, с потерянным зрением, с пылкой душой. Александр — по-настоящему наследие, которым гордится Украина. Подаренная книга — приложение безграничного мужества", — подчеркнул Сергей Рыженко.

Напомним, что в Польше нейрохирурги пришили девочке голову, которая держалась только на коже и мышцах. Травму, которая способна унести жизни, ребенок получил во время ДТП.

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