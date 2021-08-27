Оторванные губы, погрызенные уши и следы от тушения сигарет: в Черкассах спасают замученного мальчика — депутат

Оторванные губы, погрызенные уши и следы от тушения сигарет: в Черкассах спасают замученного мальчика — депутат

Медики сообщили, что у ребенка также оторвана часть полового органа.

В Черкассах в областной детской больнице спасают замученного 6-летнего мальчика, над которым вероятно несколько дней издевались люди.

Об этом в Facebook сообщил депутат Черкасского областного совета, екс-нардеп Олег Петренко.

Екс-нардеп ВР отметил, что ребенок пережил настоящий ад. На его теле обнаружили признаки пыток.

"В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало. У него — страшная гематома головного мозга. Судя по пролежням, он несколько дней он был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле", — написал депутат.

Мужчина сообщил, что мальчика нашли во дворе, где проживают пожилые люди, вблизи Детского парка. Сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно тогда и издевались над мальчиком.

"24 августа, в разгар фестивалей и праздников, сторож Детского парка слышал детский крик. Спустя несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала скорую. Бабка с дедом — проблемные для всего квартала уже много лет. Еще со времен, когда я был народным депутатом, то помогал решить вопрос по изъятию у них около 15 огромных алабаев, которые терроризировали соседей. Но те спустя снова снова завели большое количество собак, но уже меньшего размера. И вот — новая трагедия", — написал депутат областной совета.

Сейчас за жизнь ребенка борются медики. Депутат облсовета требует от правоохранители оперативно расследовать дело.

Как рассказал в комментарии "18000" директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, состояние мальчика крайне тяжелое.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но мы не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка — ноль. Родители ребенка не приходили", — сказал Николай Кондрацкий.

По данным издания, ребенок находился у своих бабушки и дедушки.

Напомним, в Харькове на озере по неизвестным обстоятельств утонул 12-летний мальчик.

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