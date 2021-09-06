"Оторванные уши, отсутствие нижней губы и части полового органа": что известно о 7-летнем мальчике из Черкасс, который скончался в больнице

"Оторванные уши, отсутствие нижней губы и части полового органа": что известно о 7-летнем мальчике из Черкасс, который скончался в больнице

В Черкассах полиция расследует загадочное травмирования 7-летнего мальчика, что привело к его смерти.

В Черкассах умер 7-летний мальчик, за жизнь которого медики боролись 2 недели. Ребенок попал в медучреждение в крайне тяжелом состоянии с травмой головы, пролежнями, оторванными частями ушей и полового органа и ссадинами. В том, что случилось с мальчиком, обвиняют его бабушку и дедушку.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом ужасном случае.

Оторванные губы, погрызенные уши и следы от тушения сигарет

Первым, кто сделал огласку этому вопиющему случаю с 7-летним мальчиком, стал депутат Черкасского областного совета, экс-нардеп Олег Петренко. По его словам, в областную больницу доставили ребенка с признаками пыток.

"В областной детской больнице после нечеловеческих пыток и травм медики пытаются спасти жизнь мальчика 2014 рождения. Шансов мало. У него — страшная гематома головного мозга. Судя по пролежней, он несколько дней был без сознания. Оторванные губы и погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле ", — написал депутат.

Депутат отметил, что ребенка нашли во дворе, где проживают пожилые люди, вблизи Детского парка. Сторож парка еще 24 августа слышал детские крики. Вероятно тогда и издевались над мальчиком.

"24 августа, в разгар фестивалей и праздников, сторож Детского парка слышал детский крик. Спустя несколько дней бабушка, во дворе которой и получил ребенок травмы, вызвала скорую. Бабка с дедом — проблемные для всего квартала уже много лет. Еще в времен, когда я был народным депутатом, помогал решить вопрос по изъятию у них около 15 огромных алабаев, которые терроризировали соседей. но те спустя снова завели большое количество собак, но уже меньшего размера. И вот — новая трагедия", — написал депутат областного совета .

Что рассказали медики

Первыми увидели ребенка и начали оказывать помощь работники "скорой". Их вызвала бабушка Андрюши вечером 24 августа. Сообщила, что он два дня не ел, а недавно потерял сознание.

Как рассказывает директор Черкасского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Игорь Фесун, ребенок фактически был без сознания, в коме, имел отек мозга.

"Потеря уха, частично мочки и была прокушена, или была травма небольшая на губе. Была реакция небольшая на боль, один из раздражителей, все. На крики не реагировал, сознание отсутствовало", — сказал он.

Как рассказал в комментарии "18000" директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий, состояние мальчика после госпитализации был крайне тяжелое.

"У мальчика оторваны уши, нет нижней губы, части полового органа. Нужна операция, но не можем ее делать, потому что такое состояние не позволяет. Даже транспортировать нельзя. Все разбалансировано: калий, натрий, белка — ноль. Родители в ребенка не приходили ", — сказал Николай Кондрацкий.

Уже через несколько дней состояние мальчика ухудшилось.

"Началась, как мы говорим, полиорганная недостаточность, то есть все органы стали потихоньку отказывать: первым было дыхания", — рассказывает врач-анестезиолог Светлана Федченко.

Врачам пришлось максимальными дозами медикаментов поддерживать нормальное кровоснабжение ребенка. Позже у него еще и начали отказывать почки. Для эффективного лечения травм, для мальчика важно было время, которого врачам не дали.

Уже в больнице при детальном осмотре диагностировали еще ряд травм. У 7-летнего ребенка не просто были многочисленные травмы и ссадины, а — повреждены гениталии и пролежни. После этого медики вызвали полицию.

Полиция открыла два уголовных производства

Правоохранители по факту получения ребенком тяжелых травм открыли 2 уголовных производства. Об этом со сообщила пресс служба Нацполиции Черкасской области.

"При осмотре ребенка эксперты обнаружили ушиб головы. Вероятно, от падения. Кроме того, были царапины на руках и ногах и другие телесные повреждения. Их механизм и локализацию определят после судебно-медицинской экспертизы", — говорится в сообщении.

По словам бабушки мальчика, ребенок получил травмы, упав с кучи кирпича во дворе. В органы здравоохранения женщина не обращалась, и самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку. Через несколько дней она увидела внука в постели без сознания. Только тогда обратилась к медикам.

Следователями Черкасского районного управления полиции, за процессуального руководства Черкасской окружной прокуратуры, женщине сообщено о подозрении по факту оставления малолетнего ребенка в опасности, повлекшее тяжкие последствия по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Позже полиция открыла еще одно уголовное производство по статье 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УК Украины.

В полиции говорят, что у семьи бабушки и дедушки мальчика были проблемы с законом. Супруги не мирилось с соседями и отличалось агрессивным поведением.

"Именно семья бабы с дедом, да, действительно, была проблемная. Характеризовалась не с положительной стороны, так как были проблемы с законом", — говорит пресс-секретарь полиции области Зоя Вовк.

Речь идет о Виктории Лясову. Искалеченный мальчик — ей не родной внук, а сын невестки от предыдущего брака. В последнее время Лясова ухаживала за ним и его трехлетней сестрой, дочерью уже своего сына. Родители оставили детей на бабушку, потому поехали на лечении в Киев. Через несколько дней после госпитализации мальчика Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А в перерывах общаться с прессой отказывалась.

По ее версии, Андрюша упал с кучи кирпича, и так получил травму мозга. Другие повреждения будто бы тоже нанес себе сам, так объясняла Лясова правоохранителям.

В Сети появлялась информация, что о мальчика якобы тушили сигареты, но этот факт не подтвердился. Подозреваемая сначала отказывалась давать показания в деле, а во время судебного заседания таки заговорила. Но в показаниях путалась и противоречила сама себе.

Сначала сообщалось о том, что ребенок получил телесные повреждения дома во дворе, потом вне двора, потом о том, что ребенок не спал 5 суток перед получением телесных повреждений. По одним объяснениями, она оказывала помощь по другим ребенку стало плохо буквально в ночь с 23-го на 24 августа. В конце концов суд отправил женщину на два месяца в СИЗО. И это не первый ее привод.

Вслед за бабушкой через несколько дней после этого суд арестовал и деда 7-летнего мальчика. Его тоже обвинили по части 3 статьи 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Бабушка фигурировала в уголовных делах, а отец не может объяснить происхождение пролежней

Бабушка мальчика Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие даже некоторое время была в розыске. К ней из-за нападения собак и неадекватное поведение также судился ее сосед Юрий Кубанский.

"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесения им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и детей моих облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?", — говорит сосед Виктории Лясовой Юрий Кубанский.

По словам Юрия, последние два месяца родители довольно часто привозили малых к бабушке, ранее — реже. Семья стоит на учете в соцслужбы, а на своих страницах в сети имеют множество общих счастливых фото. Для 7-летнего Андрюши даже создали собственную страницу.

Родители мальчика не верят, что малого обидела бабушка, а разнообразную информацию, время-до-времени появляется в Сети называют стигматизированным бредом.

"Собаки покусали или там сигареты тушили, или все вместе — это фейковый информация. Реальная информация была в том, что это был несчастный случай, что ребенок действительно была никем поврежден ни кем побои", — заявил отчим Андрюши Станислав Лясов.

Хотя точно объяснить как все произошло отчим не может, как и то, откуда у ребенка взялись пролежни.

Смерть 7-летнего Андрюши

Вчера, 5 сентября, 7-летний Андрюша, который более 2 недель находился в терминальной коме после странного травмирования, умер в Черкасской детской областной больнице, не приходя в сознание.

Происхождение травм ребенка должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Каким бы ни был ее результат уже сейчас можно говорить, что жизнь ребенка оборвалась из-за безответственности взрослых, которые не вызывали вовремя скорую, а в худшем случае — из-за безответственности плюс возможное насилие над ребенком.

Новости недели: покалеченный ребенок - кто поиздевался над 7-летним мальчиком из Черкасс

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