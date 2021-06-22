Отплыли на катамаране и умоляли о помощи: в Свитязе утонула 15-летняя девушка, еще одну спасли

По предварительным данным, погибшая не умела плавать.
В понедельник, 21 июня, в озере Свитязь на Волыни утонула 15-летняя девушка, ее подругу удалось спасти. Трагедия произошла около 15:00.
Как сообщили в полиции Волыни, девушки на катамаране отплыли на расстояние около 50 метров. Но по неизвестным причинам начали тонуть и звать на помощь. Одну из подруг вытащили из воды. Тело другой обнаружили впоследствии в озере. Предварительно известно, что плавать она не умела.
По данным издания "Волынские Новости", погибшая была жительницей Луцка.
По данному факту зарегистрировано сведения в Едином реестрои досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Черниговской области двое мужчин пошли купаться на водоемы и утонули.