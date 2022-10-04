Отправил племяннице голосовое сообщение с матом: в Закарпатье мужчину оштрафовали на 170 грн

Жителя Закарпатской области оштрафовали за матерное сообщение его племяннице.

Жителя Свалявы Закарпатской области оштрафовали на 170 гривен из-за голосового сообщения. Мужчина надиктовал месседж с бранью своей племяннице. Это признали психологическим домашним насилием.

О деле написали в Едином реестре судебных решений.

В суд был передан протокол, составленный работником полиции. В нем правоохранитель отметил, что житель Свалявы через фейсбук направил сообщение с матами племяннице, о чем последняя пожаловалась в полицию.

На судебное заседание правонарушитель не явился, по неизвестным суду причинам.

Судья, рассмотрев протокол, пришел к выводу, что мужчина совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.173-2 ч.1 КУоАП Украины (домашнее психологическое насилие) и в отношении него следует применить административное взыскание в пределах санкции ст.173-2 ч.1 КУоАП в виде штрафа.

Мужчину признали виновным в совершении правонарушения и присудили ему штраф в размере 170 грн. Также нарушитель должен уплатить судебный сбор – 496 грн. 20 коп.

Напомним, что во время выступления Владимира Путина синхронный переводчик заматерился. В какой-то момент тяжело вздохнул и выдал протяжное: "Бл*дь".

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