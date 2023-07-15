Отправила через Telegram два интимных видео: в Полтавской области женщине вынесли приговор

В Новых Санжарах в Полтавской области вынесли приговор женщине, которая отправила через Telegram собственные интимные видео с маструбацией. Новосанжарский районный суд признал видео продукцией порнографического характера и назначил Владиславе Б. 34 тысячи гривен штрафа, а также конфисковал телефон как орудие преступления.

Как говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, в феврале 2023 года Владислава Б. сняла на свой телефон два видео с собственной маструбацией и хранила на своем телефоне. А 19 февраля через Telegram направила их другому пользователю месседжера.

В материалах дела действия женщины описаны как "содержащие циничную, непристойную, специальную демонстрацию гениталий, не отвечают моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека, побуждая недостойные инстинкты и имеют порнографическое содержание...".

Судебно-искусствоведческая экспертиза установила, что оба видео относятся к продукции порнографического характера. 5 июля 2023 года обвиняемая заключила соглашение о признании вины с прокурором. А 10 июля Новосанжарский суд утвердил это соглашение и назначил женщине 34 тысяч гривен штрафа.

Также суд постановил конфисковать в собственность государства мобильный телефон женщины, поскольку он является орудием преступления.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Полтавском апелляционном суде в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, мужчина ласкал интимные зоны женщины прямо во время поездки на мопеде.

Читайте также: