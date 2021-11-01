Отправили домой ребенка со сломанной ногой: в детсаде под Запорожьем разгорелся скандал

Девочка 1,5 месяца пробыла в гипсе.

В Пологах Запорожской области ребенок упал в детском саду и получил черепно-мозговую травму и перелом ноги. Девочка провела в гипсе 1,5 месяца.

Об этом сообщает "ZaБор".

По словам матери пострадавшего ребенка Виктории, ее дочь ходила в детсад "Веночек" всего 10 дней. 7 сентября ей позвонила воспитательница дошкольного учреждения и сообщила, что ребенок упал на беседке и ударился головой, и чтобы они забрали его домой, потому что он плачет.

Женщина утверждает, что скорую помощь в детском саду не вызывали и никакой медицинской помощи ее ребенку не оказывали. Мама девочки сомневается, что дочь упала на беседке, по ее мнению в детском саду скрывают обстоятельства травмирования ее ребенка.

Родители забрали девочку из детсада и отвезли в больницу, там сделали снимок таза и никаких переломов не обнаружили. Позже состояние ребенка ухудшилось и, по словам родителей ребенка, они потребовали перевода в областную больницу. В больнице отказали, поэтому на следующий день родители сами отвезли ребенка в Детскую областную больницу Запорожья.

В Запорожье у девочки диагностировали закрытый перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В гипсе ребенок пробыл 1,5 месяца.

Родители пожаловались на действия воспитательницы полиции.

Виктория говорит, что через некоторое время с ними связалась директор садика и просила приехать в учреждение и решить вопрос "без шума". В городском совете семье травмированного ребенка через месяц выделили 4 тысячи гривен на лечение ребенка.

В отделе образования Пологовского городского совета ТСН.ua рассказали, что о ситуации, которая произошла с воспитанницей детского сада "Веночек" знают, и уже состоялось служебное расследование.

"Все, что надо от органа управления мы сделали. Было проведено служебное расследование, составлен соответствующий акт. Специалисты отдела общались с родителями, выезжали на место происшествия. Это произошло на беседке возле садика. Там, где дети обычно гуляют, было мокро, поэтому они пошли в беседку. По словам воспитателя, она отвлеклась на другого ребенка, а девочка в этот момент побежала, перецепилась и упала. Как нам предоставила разъяснение заведующая детсадом, не уследившая за ребенком воспитательница понесет ответственность", — прокомментировал ТСН. ua руководитель отдела образования Пологовского горсовета Сергей Бандурка.

В управлении образования добавили, что воспитательница не предусмотрела, что ребенок в результате падения мог сломать ногу.

Напомним, что в Запорожье суд вынес приговор воспитательнице дошкольного учреждения, вышедшей на прогулку с детьми, а одного малыша забыла в группе. В это время 4-летний ребенок сам захотел выйти на улицу и выпал из окна.

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