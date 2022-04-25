Отправили к дедам сотню оккупантов: ВСУ успешно отбили атаку врага на восточном направлении

Отправили к дедам сотню оккупантов: ВСУ успешно отбили атаку врага на восточном направлении

Украинские защитники одного из подразделений на востоке Украины отразили вражескую атаку.

В результате оххупанты понесли потери среди личного состава и потеряли технику.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили:

личного состава – до 100

танков – 3

БМП – 17

АО – 10

артиллерийских систем – 2

БПЛА – 1", — говорится в сообщении тактической группировки.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ.

Читайте также: