Отправили к дедам сотню оккупантов: ВСУ успешно отбили атаку врага на восточном направлении

Украинские защитники одного из подразделений на востоке Украины отразили вражескую атаку.
В результате оххупанты понесли потери среди личного состава и потеряли технику.
Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".
"В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили:
- личного состава – до 100
- танков – 3
- БМП – 17
- АО – 10
- артиллерийских систем – 2
- БПЛА – 1", — говорится в сообщении тактической группировки.
Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ.
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