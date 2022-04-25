Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Отправили к дедам сотню оккупантов: ВСУ успешно отбили атаку врага на восточном направлении

Дата публикации
Просмотры
7113
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Отправили к дедам сотню оккупантов: ВСУ успешно отбили атаку врага на восточном направлении

Associated Press

Украинские защитники одного из подразделений на востоке Украины отразили вражескую атаку.

В результате оххупанты понесли потери среди личного состава и потеряли технику.

Об этом сообщают в оперативно-тактической группировке "Схід".

"В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 1 атаку. Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – до 100
  • танков – 3
  • БМП – 17
  • АО – 10
  • артиллерийских систем – 2
  • БПЛА – 1", — говорится в сообщении тактической группировки.

Напомним, в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля оккупанты идут в наступление и обстреливают позиции ВСУ.

Читайте также:

Жителей Бучи и Ирпеня убивали флешетами, что является нарушением гуманитарного права

Жителей Бучи и Ирпеня убивали флешетами, что является нарушением гуманитарного права
Следующая публикация