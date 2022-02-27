"Отправили, как пушечное мясо": в Минобороны показали новых пленных российских оккупантов (видео)

В Украине продолжают задерживать российских оккупантов.

Министерство обороны Украины показало несколько пленных военнослужащих РФ.

Представитель ведомства пообщался с пленными.

– Вы понимаете, что вас просто, как пушечное мясо, сюда отправили?

– Да.

"Как человек, поступивший лишь полтора месяца назад, до этого не служивший сроку, может отправляться на войну", — заявил один из пленных.

Также они рассказали, что пытались связаться по смыслу со своим руководством, когда поняли, что могут попасть в плен, но им никто не ответил.

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