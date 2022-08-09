Отправили "некоторое" количество: в Пентагоне подтвердили передачу Украине противорадиолокационных ракет

Их точное количество и сроки снабжения не озвучили.

Об отправке очередной партии помощи Украине от США рассказал заместитель председателя Пентагона Колин Каль во время брифинга.

По его словам, на сегодняшний день США выделили Украине помощь в области безопасности на сумму около 9,8 млрд. долларов, в том числе 9,1 млрд. долларов с начала военной агрессии России.

"Мы будем продолжать тесно консультироваться с Украиной и наращивать дополнительные доступные системы и возможности для поддержки ее обороны. На каждом этапе этого конфликта мы были сосредоточены на том, чтобы предоставить украинцам то, что им нужно, в зависимости от изменяющихся условий на поле боя. над выполнением приоритетных запросов Украины на помощь в области безопасности, доставляя оружие из запасов США, когда оно доступно, и способствуя доставке оружия союзниками и партнерами, когда их системы лучше отвечают потребностям Украины", — сказал Каль.

Он добавил, что по меньшей мере 50 стран уже предоставили Украине помощь в обеспечении безопасности после вторжения России.

Заместитель главы Пентагона Колин Каль во время брифинга сообщил, что США отправили "некоторое количество" ракет, но не назвал, когда именно они были отправлены и их тип.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты предоставление Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере $1 млрд.

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