Отправили в ад около 3 десятков оккупантов вместе с техникой: на юге украинские пилоты "покошмарили" врага

На южном направлении украинские пилоты ппосетили позиции врага.
В результате оккупантов стало на 3 десятка меньше, а также "отминусована" их техника и склады.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Нашей авиацией нанесен 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач. Поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах вооружения и техники вблизи Львова, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке", — сообщают в ОК "Юг".
Сейчас известно, что потери оккупантов составили:
- 29 рашистов,
- 2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б»,
- командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.
В Благодатном и Херсоне уничтожены 2 склада с боеприпасами оккупантов.
Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв.
Читайте также:
- "Вероятно, это нервное курение": в ОК "Юг" прокомментировали взрывы в центре Херсона
- "Оккупанты завидуют Чернобаевке": в Мелитополе прогремел мощный взрыв
- Есть информация, что в Херсоне погиб гауляйтер Елисеев – депутат Сергей Хлань