Отправили в ад около 3 десятков оккупантов вместе с техникой: на юге украинские пилоты "покошмарили" врага

В результате оккупантов стало на 3 десятка меньше, а также "отминусована" их техника и склады.

Об этом сообщает ОК "Юг".

"Нашей авиацией нанесен 11 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 200 огневых задач. Поражение нанесено по складам вражеских запасов в Баштанском районе Николаевщины, по двум пунктам управления войсками и позициям сил ПВО оккупантов в Бериславском и Каховском районах вооружения и техники вблизи Львова, по станции радиоэлектронной борьбы недалеко от Херсона и по понтонной переправе в Новой Каховке", — сообщают в ОК "Юг".

Сейчас известно, что потери оккупантов составили:

29 рашистов,

2 самоходных и 1 обычную 152 мм гаубицы «Мста-С» и «Мста-Б»,

командная машина управления истребительной авиацией и БМП-3.

В Благодатном и Херсоне уничтожены 2 склада с боеприпасами оккупантов.

Напомним, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался мощный взрыв.

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