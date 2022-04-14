Служба в ВСУ и в территориальной обороне: чем отличается

Отправили в ад полсотни оккупантов и уничтожили 8 единиц техники: на южном направлении ВСУ поколотили оккупантов

Отправили в ад полсотни оккупантов и уничтожили 8 единиц техники: на южном направлении ВСУ поколотили оккупантов

ВСУ ликвидировали 54 оккупанта и их технику.

На Николаевском и Херсонском направлении ВСУ продолжают уничтожать кафиров на занятых ими позициях. За прошедшие сутки украинские защитники "собрали урожай" личного состава армии РФ и вражеской техники.

Об этом сообщают в оперативном командовании "Південь".

"Потери противника составляют 54 рашиста и 8 единиц техники, среди которых 2 самоходных артиллерийских установки, реактивная система залпового огня "Град" и танк Т-72. В ответ на системные артиллерийские обстрелы врага, в течение ночи нашими войсками нанесено точное поражение и состава боеприпасов в классических традициях Чернобаевки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что враг продолжает психологическое давление на местное население Херсона и области, агитируя за создание квази-республики. Впрочем, население продолжает отстаивать свое независимое будущее в свободной Украине.

Напомним, что в Черноморской операционной зоне ПКР "Нептун" поразил крейсер "Москва" – флагман черноморского флота. Возник пожар. Другие единицы корабельной группировки пытались оказать помощь, но шторм и мощный взрыв боезапаса опрокинули крейсер и начал тонуть.