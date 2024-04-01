Отправили в подвал, потому что была воздушная тревога: Минобороны о скандале в 25-м бате 54-й ОМБр

Боец 25-го отдельного стрелкового батальона 54-й ОМБр обвиняет свое командование в ужасном обращении со своими подчиненными и из-за так называемых "воспитательных хат".

Министерство обороны отреагировало на заявление бойца 25-го отдельного стрелкового батальона 54-й ОМБр Андрея Васкина, обвинившего свое командование в злоупотреблениях.

Об этом сообщает Zn.ua.

О чем идет речь: скандальное заявление бойца

Андрей Васькин – участник Революции Достоинства, после которой пошел на фронт отбивать нападение РФ на Донбассе. Вышел из Иловайского котла, воевал в самых горячих точках – Песках и ДАПе. В феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения добровольцем ушел на фронт. В настоящее время Андрей служит в 25-й ОСБ 54-й ОМБр.

Боец пожаловался, что однажды он просидел в окопах на позиции 47 суток, потому что не было замены. А уже через три дня после этого его снова хотели отправить "на ноль".

Андрей утверждает, что в его подразделении командование:

направляет на боевые задания ограниченно пригодных;

не реагирует на жалобы по здоровью;

оскорбляет честь и достоинство подчиненных, грозит уголовным преследованием за огласку;

ограничивает волю "непокорных" на так называемом "воспитательной хате".

По словам военного, туда "вывозят непокорных, забирают у них телефоны, днем заставляют работать, а ночью, "как собак", закрывают в подвале. Тех, кто сломался и "осознал", отправляют на позиции с оружием. Тех, кто нет, – с лопатой".

Во время разговора с журналистами Васькин находился в больнице. Говорит, что его возвращения "очень ждут".

"Знаю, что моего возвращения очень ждут... Парень приехал после операции, ходил подписывать отпуск на реабилитацию. Рассказывал, как замкомбата по вооружению кричал ему, что через меня к ним приезжала проверка, но им все равно", — отмечает Андрей.

Боец отмечает, что за неисполнение приказа солдат получит пять лет тюрьмы. Но он не знает ни одного случая, когда офицер ответил за гибель личного состава из-за своей вины.

Ответившие в Минобороны

В Минобороны сообщили, что только через неделю с 28 января по 5 февраля 2024 года на "горячую линию" министерства поступило 11 обращений с жалобами на руководство 25 ОСБ, касавшихся неправомерных действий должностных лиц воинской части.

От Донецкого зонального отдела ВСП (Военная служба правопорядка) Минобороны Андрею Васькину поступил ответ относительно так называемых "воспитательных хат" — подвалов или ям, куда помещают провинившихся бойцов.

Там отметили, что Васькин "неоднократно нарушал дисциплину, подстрекал других военнослужащих к неисполнению приказов".

"Во время пребывания в пункте сбора воинской части *** в н.п. *** Донецкой области произошла воздушная тревога, во время которой находившиеся на пункте сбора военнослужащие обязаны находиться в подвалах и блиндажах, так как была вероятность нанесение ракетного удара по н.п. *** Донецкой области", – говорится в сообщении.

Простыми словами, руководство бойца утверждает, что посадило его в подвал, потому что беспокоилось о его жизни из-за воздушной тревоги.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Вооруженные силы запустили процесс ротации воинских частей на линии фронта.

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