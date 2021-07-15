Отправились искать лучшую судьбу в ЕС: двое турок и выходец из КНДР хотели незаконно пересечь границу Украины

Отправились искать лучшую судьбу в ЕС: двое турок и выходец из КНДР хотели незаконно пересечь границу Украины

"Искателей судьбы" неподалеку от украинской границы с Польшей заметили местные жители и сообщили пограничников.

Пограничники Львовского отряда поймали трех иностранцев на подступах к украинской границе с Польшей. Ими оказались выходец из Северной Кореи и двое турок.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Двое граждан Турции с рюкзаками двигались с. Свидница в направлении границы. В их планах было попасть в заветную Германию — двигаться они решили напрямик. "Дуэт" неизвестных был остановлен группой реагирования на расстоянии около одного километра от государственной границы.

Другого "искателя судьбы" задержали пограничники отдела "Рава-Русская", когда тот двигался от окраины села к границе. Сначала мужчина, не имевший документов, назвался гражданином Кыргызстана. Однако, впоследствии признался, что является выходцем из Северной Кореи и с целью поиска лучшей судьбы стремился попасть в страны ЕС.

Задержанные доставлены в пограничные подразделения. Им грозит штраф от 3400 до 8500 грн или арест на срок до 15 суток.

Госпогранслужба Украины

Госпогранслужба Украины

Напомним, двое граждан Германии незаконно пересекли польско-украинскую границу во время путешествия по миру на велосипеде. Мужчины признались, что думали, что Украина входит в ЕС, поэтому пересекать границу в пунктах пропуска не обязательно.

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