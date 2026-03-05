- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 551
- Время на прочтение
- 1 мин
Отправит ли Украина военных на Ближний Восток: в ГУР дали окончательный ответ
В разведке отмечают, что украинские военные знают, как сбивать «Шахеды», и этим опытом готовы делиться.
Украинские военные обладают исключительным боевым опытом перехвата иранских «Шахедов» и готовы делиться им с партнерами. Впрочем, Украина не будет отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке.
Об этом заявил заместитель руководителя Главного управления разведки Вадим Скибицкий.
«У нас есть экспертиза, чтобы понимать, с какого направления, когда, в какое время они запускают „Шахеды“, и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату», — рассказал представитель разведки.
По его словам, эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии разных средств: от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.
Скибицкий подчеркнул, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс — уроки, усвоенные под непрерывным огнем.
«Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, — Ред.) на практике. Но мы предлагаем общий опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех», — говорит Вадим Скибицкий.
Война на Ближнем Востоке — что известно о помощи Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что партнеры попросили украинцев помочь партнерам сбивать иранские дроны в Персидском заливе.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страны Ближнего Востока обратились за экспертной помощью после атак БпЛА Ирана. Киев готов помочь, но предлагает Западу обмен – на ракеты к системам ПВО Patriot.