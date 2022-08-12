Отправить военную миссию под эгидой ООН, - Палатный предложил три шага, чтобы остановить ядерного террориста россию

Руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный предложил три шага, которые позволят остановить ядерного террориста россию и не допустить катастрофы мирового масштаба.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Мир должен признать, россия – это государство-террорист. К тому же россия – это первая страна ядерный террорист. А с террористами переговоров не ведут. Их уничтожают. Поэтому мир должен немедленно действовать. Во-первых, нужно уже сейчас обеспечить миссию МАГАТЭ и Энергоатома на Запорожскую атомную станцию, чтобы эксперты смогли восстановить контроль станции. Во-вторых, необходима военная миссия под эгидой ООН для немедленного разминирования атомной станции и создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС. В-третьих, срочная передача станции под полный контроль украинских специалистов Энергоатома", – заявил Артур Палатный.

По его словам, россия прибегает к ядерному терроризму, чтобы заставить Украину пойти на переговоры.

"Российская военная авантюра в Украине стремительно близится к бесславному концу. Ядерная угроза всему миру – это последняя попытка россии посадить Украину за стол переговоров и де-факто узаконить оккупацию украинских территорий. Если взорвется ЗАЭС – это будет 10 Чернобылей. Это ядерная пустыня на значительной части Украины. Это эвакуация Европы. Это катастрофа планетарного масштаба. Мир должен действовать решительно, чтобы обезопасить мир от величайшей катастрофы за всю историю человечества", - подчеркнул руководитель "Украинской команды".