Отправка электронных повесток: адвокат объяснил, что не так с этим решением

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла новый законопроект о мобилизации №10449, которым предусматривается вручение повесток через электронный кабинет. Адвокат Ярослав Гришин прокомментировал отправку электронных повесток и объяснил, что не так с этим решением.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Так, Гришин прокомментировал ситуацию, когда, например, человек не проверял е-кабинет несколько дней, а туда пришла повестка.

"В этой части там прописано, что даже если ты туда не заходил, должен быть сообщен, такого быть не может. В этом электронном кабинете также должна быть система соответствующего оповещения, что человек должен туда зайти и это увидеть. Если человек это не видел, он не уведомлен. В этом плане эти новеллы как ИПСО выглядят, потому что они такими быть не могут", — отметил он.

По мнению адвоката, изменения в части по посылке электронных повесток необходимы, чтобы человек был поставлен в известность и оповещен, чтобы он зашел в этот кабинет, увидел, подтвердил это сообщение.

"Любыми средствами связи, чтобы человек действительно увидел и был сообщен и вызван для уточнения анкетных данных или прохождения медицинской комиссии в соответствующие ТЦК и СП", — резюмировал Ярослав Гришин.

Напомним, Давид Арахамия сообщил, что между первым и вторым чтением законопроекта о мобилизации будут искать компромиссный вариант, который стимулировал бы военнообязанный согласиться на электронные повестки или заставил смириться с "бусиками ТЦК" на улицах.

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