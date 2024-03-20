Отправка военных США в Украину: в Пентагоне сделали заявление

Соединенные Штаты Америки не будут вводить свои войска в Украину. Вашингтон в дальнейшем будет поддерживать страну в ее борьбе с агрессией Российской Федерации.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер в интервью "Радио Свобода".

По его словам, позиция озвученная президентом США Джо Байденом на этот счет была очень четкой.

Мы не будем вводить войска США в Украину. Мы будем продолжать работать с международными союзниками и партнерами, чтобы оказать Украине необходимую поддержку. Обратите внимание, украинцы высказались очень четко. Они не хотят, чтобы кто-то воевал за них. Они хотят воевать за свою страну. И мы будем поддерживать их в этой борьбе", – подчеркнул Райдер.

К слову, Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что американских солдат нет на войне в Украине. Что больше — Киев не просит об этом, но очень нуждается в помощи в вооружении.

Напомним, на днях испанское издание El Pais со ссылкой на собственные источники сообщило, что военные НАТО уже находятся в Украине. Они контролируют выделенное ВСУ вооружение, а также проведение разведывательных операций и обучение.

Читайте также: