"Отправляемся в лето": "Укрзализныця" кардинально изменила расписание и добавила новые рейсы

«Укрзализныця» запускает новые рейсы и продлевает маршруты

Реклама

Национальный железнодорожный перевозчик существенно изменяет график движения пассажирских поездов в целях максимального удовлетворения сезонного спроса украинцев на летний отдых и оздоровление. В общей сложности железнодорожники добавляют двенадцать новых рейсов, ускоряют три популярных поезда и превращают восемь черездневных маршрутов в удобные ежедневные.

Об этом "Укрзализныця" сообщила в своем Telegram-канале.

Обновленные и ускоренные маршруты

Для удобства пассажиров компания продлила ряд популярных рейсов в горные регионы и оптимизировала график их курсирования. В частности, некоторые поезда теперь будут ездить каждый день, а время в пути для отдельных рейсов значительно сократится:

Реклама

Флагманский поезд №1/2 «Єдність» продлен до Рахова. С 29 июня он будет курсировать по маршруту Харьков - Рахов, преодолевая рекордные 1325 км.

Поезд №55/56 Киев — Рахов теперь будет курсировать ежедневно вместо формата «через день».

Поезд «Сакура» Киев — Ужгород существенно ускорен: отправление из Киева в 23:28 (вместо 17:41), а обратное прибытие в столицу в 06:09 (вместо 09:58).

Поезд №113/114 Харьков-Ужгород будет курсировать через день вместо формата «по датам».

Поезд №45/46 Харьков — Ужгород меняет маршрут и будет следовать через Подолье. Это позволит пассажирам из Винницы, Хмельницкого и Тернополя добраться до Закарпатья в удобное время.

Маршруты поездов №137/138 из Киева и №142/141 из Чернигова , ранее направлявшиеся в Ивано-Франковск, продлены до станции Ясиня.

Запуск новых рейсов

Кроме оптимизации существующих направлений, расписание пополнилось совершенно новыми летними предложениями для комфортных путешествий по стране. Железнодорожники перераспределены имеющийся подвижной состав, чтобы запустить следующие дополнительные поезда:

Ночной экспресс №83/84 Днепр — Мукачево .

Дневной поезд №153/154 Днепр – Одесса (курсировать по датам).

Поезд №157/158 Киев — Ивано-Франковск .

Поезд №210/209 Николаев - Ивано-Франковск (курсировать через день).

Поезд №229/230 Харьков – Кременчуг (начнет движение от 29 июня 2026 года).

«Отправляемся в лето. […] Вагонов у нас больше, к сожалению, не стало, но мы плодотворно поработали в течение нескольких месяцев, чтобы максимально эффективно „закрутить“ то, что у нас есть — это и сделало возможным новый летний график», — отметили в «Укразалізниці».

Напомним, "Укрзализныця" изменила алгоритм эвакуации пассажиров во время воздушных атак. Теперь поезда будут останавливать только при подтвержденной угрозе в радиусе 50 км.

Новости партнеров