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- Украина
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Отправляете своему партнеру фото с "клубничкой"?: рискуете оказаться за решеткой
Обмен интимными фото даже между партнерами может иметь уголовные последствия. Юрист объяснил, как действует закон.
Даже частный обмен интимными фотографиями между двумя совершеннолетними людьми в Украине может иметь юридические последствия. Причина — строгая трактовка положений Уголовного кодекса.
Об этом телеканалу «Киев24» рассказал адвокат Сергей Старенький.
По его словам, обмен обнаженными изображениями, имеющими признаки порнографии, — это фактически распространение порнографической продукции, предусмотренное статьей 301 УКУ.
«Если вы прислали партнеру фото, где изображен половой акт или демонстрация половых органов — это уже криминал», — отметил юрист.
Наказание, предусмотренное законом:
штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов,
арест до 6 месяцев или
ограничение свободы до 3 лет.
Старенький считает, что такой подход устаревший и не соответствует современным реалиям. По его мнению, взрослый контент между совершеннолетними должен быть легализован, но с четкими правилами и ограничениями.
Юрист также подчеркнул: закон не учитывает контекст или согласие сторон. Если фотография будет найдена или предоставлена третьей стороне, участники обмена могут оказаться под уголовным преследованием.
Напомним, в Украине на 17 тыс. грн оштрафовали женщину, которая помогла знакомым заняться сексом за деньги.
9 октября 2024 к ней обратился ее муж с просьбой найти ему женщину, которая бы за деньги предоставила ему сексуальные услуги. Тогда подсудимая предложила это своей знакомой, на что она согласилась. Пара встретилась и занялась сексом, за что женщина получила 4 тыс. грн.