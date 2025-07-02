Отправляете своему партнеру фото с "клубничкой"?: рискуете оказаться за решеткой

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Даже частный обмен интимными фотографиями между двумя совершеннолетними людьми в Украине может иметь юридические последствия. Причина — строгая трактовка положений Уголовного кодекса.

Об этом телеканалу «Киев24» рассказал адвокат Сергей Старенький.

По его словам, обмен обнаженными изображениями, имеющими признаки порнографии, — это фактически распространение порнографической продукции, предусмотренное статьей 301 УКУ.

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«Если вы прислали партнеру фото, где изображен половой акт или демонстрация половых органов — это уже криминал», — отметил юрист.

Наказание, предусмотренное законом:

штраф от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов,

арест до 6 месяцев или

ограничение свободы до 3 лет.

Старенький считает, что такой подход устаревший и не соответствует современным реалиям. По его мнению, взрослый контент между совершеннолетними должен быть легализован, но с четкими правилами и ограничениями.

Юрист также подчеркнул: закон не учитывает контекст или согласие сторон. Если фотография будет найдена или предоставлена третьей стороне, участники обмена могут оказаться под уголовным преследованием.

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Напомним, в Украине на 17 тыс. грн оштрафовали женщину, которая помогла знакомым заняться сексом за деньги.

9 октября 2024 к ней обратился ее муж с просьбой найти ему женщину, которая бы за деньги предоставила ему сексуальные услуги. Тогда подсудимая предложила это своей знакомой, на что она согласилась. Пара встретилась и занялась сексом, за что женщина получила 4 тыс. грн.