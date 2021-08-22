Отправлял неприличные видео: вблизи Мелитополя маньяк преследовал несовершеннолетнюю

Родственники несовершеннолетней рассказали, что неоднократно жаловались правоохранителям на действия мужчины, однако реакции никакой не было.

Вблизи Мелитополя Запорожской области неадекватный человек преследовал несовершеннолетнюю девушку и посылал ей неприличные фото и видео.

Об этом информирует Мелитопольское районное управление полиции.

Родственники несовершеннолетней рассказали, что неоднократно жаловались правоохранителям на действия извращенца, однако реакции никакой не было. Из-за возможного бездействия сотрудников полиции руководство назначило служебное расследование.

Также пока правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления:

Действия относительно кино- и видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию;

Сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.

Напомним, что жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками.

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