Отправлял неприличные видео: вблизи Мелитополя маньяк преследовал несовершеннолетнюю

Родственники несовершеннолетней рассказали, что неоднократно жаловались правоохранителям на действия мужчины, однако реакции никакой не было.
Вблизи Мелитополя Запорожской области неадекватный человек преследовал несовершеннолетнюю девушку и посылал ей неприличные фото и видео.
Об этом информирует Мелитопольское районное управление полиции.
Родственники несовершеннолетней рассказали, что неоднократно жаловались правоохранителям на действия извращенца, однако реакции никакой не было. Из-за возможного бездействия сотрудников полиции руководство назначило служебное расследование.
Также пока правоохранители начали досудебное расследование по признакам уголовного преступления:
- Действия относительно кино- и видеопродукции, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию;
- Сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию.
Напомним, что жителя Запорожья осудили за сексуальное насилие над школьниками.