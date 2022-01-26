Отправлял почтой: в Днепре мужчина незаконно продавал за границу военный товар

Приобретаемый на территории Украины товар злоумышленник переправлял почтой за границу.
В Днепропетровской области под суд отправили мужчину, который незаконно продавал за границу военный товар.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как выяснилось, “особо” предприимчивый житель Днепра наладил схему незаконного переправлял за границу авиационные агрегаты и комплектующее для военной техники. Товар он поставлял почтой в Грузию, Армению, Беларусь.
“Днепропетровской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении гражданина, наладившего канал переправки за пределы Украины авиационных комплектующих военного назначения. Во время очередной отправки товар был перехвачен на одном из постов Киевской таможни”, — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что в Днепре столкнулись грузовик и автобус с пассажирами.
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