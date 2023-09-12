Отправлял уклонистов за границу под видом "церковных миссионеров": СБУ задержала экс-диакона УПЦ МП

Стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тыс. американских долларов.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста.

Об этом сообщает СБУ.

В ходе расследования задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ (МП). Он за деньги "помогал" потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковные клирики.

"Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины. Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова за надуманной "аргументацией" о необходимости выезда псевдоклирик" ", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации

По данным СБУ, стоимость одного "места в списке" составляла от 4,5 тыс. долларов США, а сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов.



Таким образом, делец пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов.

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Во время обысков по адресу жительства задержанного обнаружено:

компьютеры, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами сделки;

наличные, полученные преступным путем.



Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).



Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины разоблачила еще одну схему уклонения от мобилизации

Ранее СБУ задержала россиянку, причастную к ночному обстрелу ВС РФ, который состоялся в ночь на 7 сентября.

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