Отправляли письма предпринимателям от имени мэра: на Житомирщине мошенники "собирали" деньги для ВСУ

В Малине Житомирской области обнаружили мошенников, якобы собиравших средства на нужды военных.
Аферисты разослали письма предпринимателям и от имени мэра просили. Они просили помочь в сборе денег для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Малинского городского совета.
"Недавно частным предпринимателям Малинского общества поступили письма с просьбой перечислить на личный счет в одном из банков средства якобы на поддержку ВСУ. При чем это письмо поступило на фейковом бланке от имени городского головы Александра Ситайла", — говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что документ полностью сфальсифицирован. Кроме того, в городском совете предупреждают о возможных звонках мошенников с телефона по номеру: (093) 646-30-94.
"Мошенничество с гуманитарной помощью во время, когда волонтеры, предприниматели и простые граждане отдают последние деньги для того, чтобы наши защитники имели все необходимое для уничтожения врага – это то же мародерство. Все материалы по этому случаю уже направлены в правоохранительные органы. Уверены, что они найдут способ привлечь мошенников к ответственности", — отмечают в городском совете.
Как сообщалось, мошенники придумали новую схему обмана украинцев во время войны. Они начали рассылать украинцам фейковые сообщения, в которых говорится о якобы выплатах пособий от государства. Однако для того, чтобы ее получить, нужно пройти срочную "проверку карточек".
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