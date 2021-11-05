Отправляли почтой: в Запорожье банда продавала огнестрельное оружие под вывеской "Ремонт бытовой техники"

Один из участников группировки – бывший милиционер.

В Запорожской области правоохранители разоблачили группировку, которая нелегально продавала боевое оружие. Огнепал они реализовали через подпольный цех, работающий в подвале жилого дома под вывеской: "Ремонт бытовой техники".

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Запорожской области.

Как стало известно, клиентов участники группировки искали в разных Интернет-сообществах, а рекламировали продукцию на своем же ютюб-канале. Впоследствии оружие нелегалы отправляли заказчикам по почте.

В ходе обысков у них изъяли и направили на экспертизу пистолет-пулемет системы Дегтярева, 10 винтовок Мосина, составные части пистолетов ТТ, Вальтера и ЧЗ-А7, патроны разного калибра и холодное оружие.

“По материалам СБУ одному из организаторов группировки сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности”, — рассказали в пресс-службе СБУ области.

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