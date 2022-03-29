Отправляют чинить технику и обманом сажают в танк: журналист рассказал, как в России ремонтников отправляют на войну в Украину

Отправляют чинить технику и обманом сажают в танк: журналист рассказал, как в России ремонтников отправляют на войну в Украину

Механиков-водителей из ремонтных батальонов отправляют в командировку в танковые батальоны, а затем обманом сажают в танки.

Из-за потерь личного состава РФ на территории Украины оккупанты пытаются пополнить подразделения любым способом, даже обманом заманивая людей.

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк.

По его словам, в связи с огромными потерями личного состава воинские части 1 танковой армии (в/ч 11161, Баковка) начали комплектовать свои боевые подразделения механиками-водителями из других небоевых частей Западного военного округа, в том числе из состава 81 отдельного ремонтного батальона (в/ч 98579, Мулине).

"Происходит все это так, механиков-водителей из ремонтных батальонов отправляют в командировки в танковые батальоны, якобы с целью устранить неполадки в танке. По прибытии в часть, без их согласия, их назначают на должность механика-водителя танка, и уже в составе экипажа отправляют в Украину", — рассказал Цымбалюк.

Напомним, что на реке Десна в Черниговской области во время возведения понтонного моста погибли 9 оккупантов: начальник штаба 40 инженерно-саперного полка (в/ч 14330, Ишим) и 8 военнослужащих РФ. Тела шестерых из них не смогли достать из воды, потому что их унесло течением.