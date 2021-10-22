Отправляют всех на каникулы и дистанционку: Данилов рассказал о работе школ и вузов

Отправляют всех на каникулы и дистанционку: Данилов рассказал о работе школ и вузов

Обучение должны приостановить с ближайшего понедельника.

С понедельника, 25 октября, украинские школы и высшие учебные заведения должны уйти на каникулы или дистанционное обучение, чтобы избежать скопления и распространения коронавирусной болезни COVID-19.

С таким предложением-просьбой Совет национальной безопасности и обороны обратился к Министерству образования и науки и местным органам власти, сказал на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Аппарат СНБО обращался в Министерство образования. Там принято решение о том, чтобы с понедельника большинство всех высших учебных заведений пошло на отдых, ушла на каникулы. Мы считаем, что нужно школьников с понедельника... они должны быть также отправлены на каникулы, возможно, за исключением детей, которые учатся там с 1 по 4 класс", — сказал Данилов на брифинге после заседания СНБО.

Окончательные решения о каникулах должны принять Кабмин, местные органы власти.

Учитывая сложную ситуацию с распространением COVID-19 в Украине, не исключено, что с каникул старшие школьники и студенты вернутся не сразу, а возможно будет дистанционное обучение, которое уже активно практикуют во многих заведениях.

Раньше сообщалось, что осенние каникулы могут затянуться до 3-4 недель из-за вспышки COVID-19.

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