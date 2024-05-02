Отправят ли на ВВК всех, кто сейчас придется становиться на учет – ответ ТЦК

В ТЦК пояснили, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных. А определить пригодность может только ВВК.

После вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая 2024 г. все военнообязанные граждане Украины в течение 60 дней должны уточнить свои личные данные в ТЦК.

В ТЦК объяснили, будут ли отправлять на военно-врачебную комиссию (ВЛК) всех мужчин, которые придут обновить данные. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник службы по связям с общественностью Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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Он рассказал, что сейчас ТЦК и СП с возложенными обязанностями справляется, несмотря на незначительное увеличение очередей.

"Нужно понимать, что информация о пригодности к военной службе является одним из пунктов военно-учетных данных. Если у ТЦК и СП нет информации о пригодности, соответственно, военнообязанный гражданин отправляется на ВЛК, чтобы определить его пригодность к военной службе", — говорит. Истомин.

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