Отпраздновал день рождения жены: в Ровно пьяный водитель маршрутки возил пассажиров

Правоохранителям мужчина рассказал, что так отпраздновал день рождения жены.
В Ровно сотрудники полиции остановили водителя маршрутки, который выехал на встречную полосу. Как оказалось, мужчина был нетрезв.
Об этом сообщает "Суспильне".
"Пассажиры вышли из салона еще до приезда патрульных. 51-летний водитель прошел освидетельствование на определение состояния опьянения газоанализатором Alcotest Drager, он показал 3,26 промилле", — рассказали в полиции.
Отметим, что допустимая в Украине норма — 0,2 промилле. Таким образом водитель превысил норму в более 16 раз.
Правоохранителям он рассказал, что так отпраздновал день рождения жены.
Перевозчик, у которого работал водитель, заверил журналистов, что перед выездом на маршрут его работника осматривала врач и все было в порядке. По словам предпринимателя, его подчиненный напился уже где-то за рулем.
"У меня есть свидетели-водители, которые говорили с ним утром и он был трезв. Водителя уволю, у него изъяли удостоверение", — сказал перевозчик.
Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров.