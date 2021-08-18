Отпраздновал день рождения жены: в Ровно пьяный водитель маршрутки возил пассажиров

Отпраздновал день рождения жены: в Ровно пьяный водитель маршрутки возил пассажиров

Правоохранителям мужчина рассказал, что так отпраздновал день рождения жены.

В Ровно сотрудники полиции остановили водителя маршрутки, который выехал на встречную полосу. Как оказалось, мужчина был нетрезв.

Об этом сообщает "Суспильне".

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"Пассажиры вышли из салона еще до приезда патрульных. 51-летний водитель прошел освидетельствование на определение состояния опьянения газоанализатором Alcotest Drager, он показал 3,26 промилле", — рассказали в полиции.

Отметим, что допустимая в Украине норма — 0,2 промилле. Таким образом водитель превысил норму в более 16 раз.

Правоохранителям он рассказал, что так отпраздновал день рождения жены.

Перевозчик, у которого работал водитель, заверил журналистов, что перед выездом на маршрут его работника осматривала врач и все было в порядке. По словам предпринимателя, его подчиненный напился уже где-то за рулем.

"У меня есть свидетели-водители, которые говорили с ним утром и он был трезв. Водителя уволю, у него изъяли удостоверение", — сказал перевозчик.

Напомним, что в Киеве водитель троллейбуса под кайфом перевозил пассажиров.

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