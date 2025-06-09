Отпуск для военнообязанных за границей: адвокат рассказала, когда это возможно

Какой перечень документов для выезда за границу военнообязанного / © ТСН.ua

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Военнообязанные могут выезжать за границу в отпуск при наличии необходимых документов и соответствующего приказа, однако во время мобилизации пограничники могут требовать дополнительные подтверждения их возвращения в Украину.

Об этом в эфире «Эспрессо» сказала адвокат Екатерина Анищенко.

Она обратила внимание на некоторые юридические моменты, ведь по ее словам, военнообязанные мужчины действительно могут выезжать за границу при наличии загранпаспорта, военно-учетного документа, обновленного должным образом. Также военнообязан обязан быть приказ на отпуск.

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Что должно быть в приказе об отпуске военнообязанного

В приказе об отпуске должна содержаться информация о том, что военнообязанный забронирован, куда едет, на какой срок, и что он обязательно должен вернуться.

Но ни один нормативно-правовой акт, как говорит юрист, в частности Кодекс законов о труде, не содержит требования, чтобы в приказе об отпуске военнообязанного мужчины была именно эта информация о месте поездки и сроке пребывания за границей.

По словам адвоката, также следует обратить внимание, что мужчины военнообязанного возраста, которые являются гражданами Украины, имеют право на собственное усмотрение распоряжаться своим свободным временем и выбирать, где находиться.

Она также отметила, что не были внесены изменения в правила пересечения границы, которые не давали бы возможности инспектору пограничной службы субъективно, по собственному усмотрению, принимать решения по пересечению границы.

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«В законе указано, что для выезда нужно иметь военно-учетный документ, паспорт, а также приказ. Кроме того, инспектор пограничной службы может потребовать другие документы для подтверждения того, что военнообязанный обязательно вернется на территорию своей страны», — отметила Анищенко.

Тем временем командующий Нацгвардией генерал Александр Пивненко заявил, что мобилизация в Украине необходима для выживания страны, ведь рекрутинг покрывает лишь треть потребностей в личном составе.

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