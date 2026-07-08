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- Украина
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Отпуск под угрозой: на Одесчине фиксируют резкий всплеск инфекций, под ударом малыши
На Одесчине заболеваемость кишечными инфекциями среди детей подскочила почти на 30%.
Начало сезона отпусков и летняя жара принесли ожидаемое усложнение эпидемической ситуации в Одесской области. В регионе зафиксирован существенный всплеск заболеваемости острыми кишечными инфекциями, причем главный удар пришелся на самых маленьких жителей и гостей Одесчины.
Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.
По данным мониторинга, с 29 июня по 5 июля 2026 года в Одесской области зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,6%.
Главными факторами риска стали хранившиеся с нарушениями домашние блюда и несоблюдение правил гигиены во время купания в открытых водоемах.
Статистика заболеваемости демонстрирует тревожную тенденцию:
Дети: зафиксирован резкий рост заболеваемости на 29,5% (193 случая). В настоящее время дети составляют 68% всех пациентов. Самыми уязвимыми оказались малыши в возрасте 1–4 года (38%) и дети 5–9 лет (30%).
Взрослые: в этой категории, наоборот, наблюдается снижение количества инфекций на 6% (89 случаев).
В то же время волна респираторных инфекций — ОРВИ, грипп и Covid-19 — пошла на убыль. Уровень заболеваемости простудными инфекциями находится на безопасном фоновом уровне и ниже эпидемического порога на 77,4%.
Ранее на Львовщине 10 детей попали в больницу после отдыха на озере.