Отпуск под угрозой: на Одесчине фиксируют резкий всплеск инфекций, под ударом малыши

Невидимая угроза в водоемах и на кухне: на Одесчине стремительно растет количество госпитализаций / © ТСН

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Начало сезона отпусков и летняя жара принесли ожидаемое усложнение эпидемической ситуации в Одесской области. В регионе зафиксирован существенный всплеск заболеваемости острыми кишечными инфекциями, причем главный удар пришелся на самых маленьких жителей и гостей Одесчины.

Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

По данным мониторинга, с 29 июня по 5 июля 2026 года в Одесской области зафиксирован рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями на 15,6%.

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Главными факторами риска стали хранившиеся с нарушениями домашние блюда и несоблюдение правил гигиены во время купания в открытых водоемах.

Статистика заболеваемости демонстрирует тревожную тенденцию:

Дети: зафиксирован резкий рост заболеваемости на 29,5% (193 случая). В настоящее время дети составляют 68% всех пациентов. Самыми уязвимыми оказались малыши в возрасте 1–4 года (38%) и дети 5–9 лет (30%).

Взрослые: в этой категории, наоборот, наблюдается снижение количества инфекций на 6% (89 случаев).

В то же время волна респираторных инфекций — ОРВИ, грипп и Covid-19 — пошла на убыль. Уровень заболеваемости простудными инфекциями находится на безопасном фоновом уровне и ниже эпидемического порога на 77,4%.

Ранее на Львовщине 10 детей попали в больницу после отдыха на озере.

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