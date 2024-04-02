Отпуск с пропуском: на Волыни турбазы будут предоставлять ГПСУ списки гостей

На Волыни пограничники попросили, чтобы владельцы турбаз предоставляли списки всех отдыхающих на озере Свитязь.

Об этом рассказал секретарь Шацкого поселкового совета Богдан Тимошук, передает "Суспільне".

По его словам, туристам, которые приедут на отдых на Шацкие озера, не нужен пропуск от пограничников. Озеро Свитязь не входит в 5-километровую пограничную зону, но пограничники направили просьбу, чтобы владельцы турбаз предоставляли списки всех отдыхающих.

"Если же турист захочет прогуляться по лесным массивам Шацкого края вне населенного пункта, то ему необходимо будет изготовить разрешение на пребывание в пограничной полосе", — отметил секретарь Шацкого поселкового совета.

Пропуск также потребуется туристам, если они закажут туристическую экскурсию в приграничных территориях.

Руководитель Ковельской РВА Ольга Черен уточнила, что в 5-километровой приграничной зоне в Шацкой громаде находятся только озера Пулемец, Песчанское и Песочное. Бизнесу и комплексам отдыха на этой территории придется оформлять у пограничников специальные разрешения, как и туристам, планирующим там отдыхать.

Напомним, Госпогранслужба начала выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе шириной в 5 километров. Чтобы находиться, проживать или работать в пограничной полосе требуется разрешение установленного образца.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области был введен ряд запретов и ограничений для мужчин в приграничной зоне с Молдовой.

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