Отпуска военных 2025 года: сколько дней предоставляется и как получить

Как военному взять отпуск в 2025 году и какие особые случаи отдыха

Шеврон ВСУ

Украинские военные могут получить ежегодный отпуск до 30 дней и дополнительные дни по новому закону. Верховная Рада приняла изменения, предполагающие новые возможности отдыха для защитников.

Об основаниях, продолжительности и алгоритме получения отпусков военнослужащим говорится в Законе Украины.

В чем состоят нововведения

В конце июля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий участникам боевых действий получить 14 дней дополнительного отпуска. Этот тип отпусков не предоставлялся с 2022 года из-за введения военного положения.

Документ также обязывает всех военнослужащих использовать не менее 15 календарных дней с 30 дней основного отпуска. Отказаться от отпуска можно по собственному желанию.

Законопроект еще не подписал президент Владимир Зеленский, но ожидается, что документ вступает в силу.

Продолжительность отпусков

Продолжительность отпуска зависит от оснований:

  • До 30 дней — ежегодный основной отпуск, частями не менее 15 дней.

  • До 10 дней — при заключении брака.

  • До 7 дней — в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника; до 3 дней — в случае других родственников.

  • До 15 дней — при пожаре или стихийном бедствии.

  • До 3 дней — по другим важным причинам.

Дополнительные виды отпусков:

  • Беременность и роды — 70 дней до и 56 после родов (для женщин-военнослужащих).

  • Уход за ребенком — до 3 лет.

  • Освобождение из плена — 90 дней.

  • Лечение — от 30 до 60 дней в зависимости от медицинских показаний.

Также военные могут получить дополнительные дни по уничтожению российской техники:

  • 5 дней — за военный корабль или самолет

  • 4 дня — за ЗРК, вертолет или радиолокационную систему ПВО

  • 3 дня — за танк, БМП, БТР, крылатые ракеты

  • 2 дня — за бронеавтомобили, грузовики, БПЛА средней дальности

  • 1 день — за БПЛА малой дальности

Дни предоставляются только за подтвержденное уничтожение техники.

Компенсация за дни дороги

Во время ежегодного отпуска военные сохраняют денежное и материальное довольствие. Государство оплачивает проезд к месту отдыха и обратно:

  • До 200 км — без дополнительного времени

  • 200-800 км — 1 день

  • Более 800 км — 2 дня

Если отпуск делится на две части, время на дорогу добавляется к каждой части.

Почему могут отказать в отпуске

Командование может отказать в предоставлении отпуска, если:

  • нет замены во время боевых заданий

  • существует риск потери боеспособности подразделения

  • есть организационные причины

Неиспользованные дни ежегодного отпуска переносятся на следующий год или компенсируются деньгами при увольнении из рядов ВСУ.

Как военному получить ежегодный отпуск: пошаговая инструкция

Военнослужащие имеют право на различные виды отпусков, включая ежегодный основной, по состоянию здоровья, в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком, после освобождения из плена и другие.

Процедура получения отпуска ясно регламентирована законодательством Украины.

  • Подготовка рапорта: Военнослужащий составляет рапорт на имя непосредственного командира.

  • Представление рапорта: Рапорт передается непосредственному командиру для рассмотрения и подписи.

  • Рассмотрение рапорта: Непосредственный командир (начальник) рассматривает рапорт и ставит резолюцию в течение не более 14 дней со дня его подачи.

  • Передача рапорта: Подписанный рапорт передается на рассмотрение командиру воинской части.

  • Выдача приказа: Командир воинской части выдает приказ о предоставлении отпуска, если рапорт одобрен.

Как военному получить отпуск за границу

Во время военного положения украинские военнослужащие имеют право выезжать за границу в отпуск, однако для этого нужно соблюдать четко определенный порядок и подготовить необходимые документы.

Первым шагом является представление рапорта по имени командира воинской части через непосредственного командира. В нем указывается дата выезда и возвращения, страна и адрес места пребывания, контактные данные для связи и пункт пересечения границы. В рапорт обязательно прилагаются документы, подтверждающие цель поездки, например билеты, медицинские документы или документы на проживание семьи, а также виза, если страна назначения этого требует.

После рассмотрения рапорта командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу. В случае положительного решения оформляется приказ, дающий право на выезд.

Для пересечения государственной границы военнослужащий должен иметь:

  • действительный загранпаспорт;

  • военный билет или удостоверение офицера;

  • отпускной билет с разрешением на выезд;

  • выписка из приказа командира воинской части о предоставлении отпуска и права на выезд.

Возможные причины отказа в выезде

Отказ в выезде за границу может быть предоставлен в случае:

  • отсутствия разрешения командира воинской части;

  • неустановление разрешения на выезд в отпускном билете и приказе;

  • наличия запретов на выезд, в частности, судебных решений или неуплаченных штрафов или алиментов.

Напомним, военнообязанные мужчины также могут уезжать за границу в отпуск при наличии загранпаспорта, военно-учетного документа и соответствующего приказа на отпуск. В приказе обычно указывается, что военнообязанный забронирован, куда отправляется, на какой срок и что должен вернуться в Украину.

Однако, как отмечает юрист, ни один нормативно-правовой акт, в частности, Кодекс законов о труде, не требует, чтобы в приказе была указана конкретная информация о месте поездки и продолжительности пребывания за границей.

Адвокат добавляет, что мужчины военнообязанного возраста, которые являются гражданами Украины, имеют право самостоятельно распоряжаться своим свободным временем и выбирать местонахождение. В то же время правила пересечения границы не изменялись, и пограничники могут по своему усмотрению принимать решение о пропуске через государственную границу.

