Отпуска военных 2025 года: сколько дней предоставляется и как получить

Украинские военные могут получить ежегодный отпуск до 30 дней и дополнительные дни по новому закону. Верховная Рада приняла изменения, предполагающие новые возможности отдыха для защитников.

Об основаниях, продолжительности и алгоритме получения отпусков военнослужащим говорится в Законе Украины.

В чем состоят нововведения

В конце июля Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий участникам боевых действий получить 14 дней дополнительного отпуска. Этот тип отпусков не предоставлялся с 2022 года из-за введения военного положения.

Документ также обязывает всех военнослужащих использовать не менее 15 календарных дней с 30 дней основного отпуска. Отказаться от отпуска можно по собственному желанию.

Законопроект еще не подписал президент Владимир Зеленский, но ожидается, что документ вступает в силу.

Продолжительность отпусков

Продолжительность отпуска зависит от оснований:

До 30 дней — ежегодный основной отпуск, частями не менее 15 дней.

До 10 дней — при заключении брака.

До 7 дней — в случае смерти или тяжелой болезни близкого родственника; до 3 дней — в случае других родственников.

До 15 дней — при пожаре или стихийном бедствии.

До 3 дней — по другим важным причинам.

Дополнительные виды отпусков:

Беременность и роды — 70 дней до и 56 после родов (для женщин-военнослужащих).

Уход за ребенком — до 3 лет.

Освобождение из плена — 90 дней.

Лечение — от 30 до 60 дней в зависимости от медицинских показаний.

Также военные могут получить дополнительные дни по уничтожению российской техники:

5 дней — за военный корабль или самолет

4 дня — за ЗРК, вертолет или радиолокационную систему ПВО

3 дня — за танк, БМП, БТР, крылатые ракеты

2 дня — за бронеавтомобили, грузовики, БПЛА средней дальности

1 день — за БПЛА малой дальности

Дни предоставляются только за подтвержденное уничтожение техники.

Компенсация за дни дороги

Во время ежегодного отпуска военные сохраняют денежное и материальное довольствие. Государство оплачивает проезд к месту отдыха и обратно:

До 200 км — без дополнительного времени

200-800 км — 1 день

Более 800 км — 2 дня

Если отпуск делится на две части, время на дорогу добавляется к каждой части.

Почему могут отказать в отпуске

Командование может отказать в предоставлении отпуска, если:

нет замены во время боевых заданий

существует риск потери боеспособности подразделения

есть организационные причины

Неиспользованные дни ежегодного отпуска переносятся на следующий год или компенсируются деньгами при увольнении из рядов ВСУ.

Как военному получить ежегодный отпуск: пошаговая инструкция

Военнослужащие имеют право на различные виды отпусков, включая ежегодный основной, по состоянию здоровья, в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком, после освобождения из плена и другие.

Процедура получения отпуска ясно регламентирована законодательством Украины.

Подготовка рапорта : Военнослужащий составляет рапорт на имя непосредственного командира.

Представление рапорта : Рапорт передается непосредственному командиру для рассмотрения и подписи.

Рассмотрение рапорта : Непосредственный командир (начальник) рассматривает рапорт и ставит резолюцию в течение не более 14 дней со дня его подачи.

Передача рапорта : Подписанный рапорт передается на рассмотрение командиру воинской части.

Выдача приказа: Командир воинской части выдает приказ о предоставлении отпуска, если рапорт одобрен.

Как военному получить отпуск за границу

Во время военного положения украинские военнослужащие имеют право выезжать за границу в отпуск, однако для этого нужно соблюдать четко определенный порядок и подготовить необходимые документы.

Первым шагом является представление рапорта по имени командира воинской части через непосредственного командира. В нем указывается дата выезда и возвращения, страна и адрес места пребывания, контактные данные для связи и пункт пересечения границы. В рапорт обязательно прилагаются документы, подтверждающие цель поездки, например билеты, медицинские документы или документы на проживание семьи, а также виза, если страна назначения этого требует.

После рассмотрения рапорта командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу. В случае положительного решения оформляется приказ, дающий право на выезд.

Для пересечения государственной границы военнослужащий должен иметь:

действительный загранпаспорт;

военный билет или удостоверение офицера;

отпускной билет с разрешением на выезд;

выписка из приказа командира воинской части о предоставлении отпуска и права на выезд.

Возможные причины отказа в выезде

Отказ в выезде за границу может быть предоставлен в случае:

отсутствия разрешения командира воинской части;

неустановление разрешения на выезд в отпускном билете и приказе;

наличия запретов на выезд, в частности, судебных решений или неуплаченных штрафов или алиментов.

Напомним, военнообязанные мужчины также могут уезжать за границу в отпуск при наличии загранпаспорта, военно-учетного документа и соответствующего приказа на отпуск. В приказе обычно указывается, что военнообязанный забронирован, куда отправляется, на какой срок и что должен вернуться в Украину.

Однако, как отмечает юрист, ни один нормативно-правовой акт, в частности, Кодекс законов о труде, не требует, чтобы в приказе была указана конкретная информация о месте поездки и продолжительности пребывания за границей.

Адвокат добавляет, что мужчины военнообязанного возраста, которые являются гражданами Украины, имеют право самостоятельно распоряжаться своим свободным временем и выбирать местонахождение. В то же время правила пересечения границы не изменялись, и пограничники могут по своему усмотрению принимать решение о пропуске через государственную границу.