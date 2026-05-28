Отпуска военных во время военного положения: как уйти на отдых и при каких условиях могут отказать

В Украине во время военного положения право военнослужащих на отпуск регулируется специальным профильным законодательством, которое предусматривает несколько разновидностей отпусков. Однако реализовать это право армейцы могут только с учетом текущей ситуации на службе и после официального согласования с командиром воинской части.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Право на отдых во время войны: что говорит закон об отпусках для военных

Украинское законодательство гарантирует большинству категорий защитников, кроме тех, кто находится на базовой военной службе, право на плановый ежегодный отдых. На этот период за бойцом полностью сохраняется финансовое и материальное обеспечение, а также дополнительно выплачиваются средства на оздоровление, сумма которых равна его месячной ставке.

В период действия военного положения продолжительность такого отпуска четко ограничена и не может превышать тридцати календарных дней в год, независимо от того, сколько лет человек уже прослужил. Получить этот отдых сразу полностью не удастся: закон позволяет брать его только отдельными частями, каждая из которых длится не более пятнадцати дней. В то же время привычные нормы трудового права относительно праздничных или нерабочих дней во время войны в войске не действуют.

По общему правилу, использовать свои тридцать дней отдыха военный должен в течение текущего года. Если из-за сложной ситуации на службе этого сделать не удалось, неиспользованные дни разрешено перенести. Как исключение, по согласованию с руководством Министерства обороны или других профильных силовых ведомств, такой прошлогодний отпуск военнослужащему могут предоставить в течение первых трех месяцев следующего года.

В период военного положения ежегодный отпуск разрешено брать только при условии, что в подразделении одновременно отсутствуют не более 30% бойцов соответствующей категории. Кроме планового отдыха, Закон Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», позволяет военным оформлять отпуск по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам. Эта разновидность отдыха не предусматривает сохранения денежного обеспечения и предоставляется военному при следующих условиях:

заключения им брака — продолжительностью до 10 календарных дней;

когда серьезно болеют или умирают близкие, военный может получить отпуск сроком до 7 календарных дней. Это правило распространяется на случаи, касающиеся мужа или жены, детей, родителей, родных братьев и сестер, отчима или мачехи, а также тестя, тещи, свекра, свекрови или опекунов, которые воспитали военнослужащего;

для других родственников такой отпуск может составлять до 3 календарных дней. Во всех этих случаях не учитывается время, необходимое для проезда к месту отпуска и обратно;

в случае пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего — продолжительностью до 15 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Также командир воинской части может отпустить военного домой по семейным обстоятельствам на срок до 15 дней в год, но уже без выплаты зарплаты. Интересно, что в законе нет отдельного пункта об отпуске именно из-за рождения ребенка — это просто считается одной из уважительных жизненных причин. Однако в Минобороны объясняют, что по случаю рождения малыша бойцу обычно дают до 10 дней отдыха с сохранением всех выплат, а на дорогу добавляют еще до двух суток в одну сторону.

Любую такую причину надо подтвердить документами, например, медицинской справкой или свидетельством. Если же получить бумаги вовремя нет возможности, об этом стоит написать в рапорте, и командир имеет право отпустить военного без полного документального подтверждения на момент подачи обращения.

Когда военному могут отказать в предоставлении отпуска

Решение командира не подписывать рапорт на отпуск не может быть простой прихотью — оно должно иметь четкое законное основание. По правилам, действующим во время военного положения, руководитель воинской части опирается на статью 10-1 профильного закона о защите военнослужащих. Эта норма позволяет согласовывать отдых бойцов только тогда, когда это безопасно и уместно в текущих условиях службы на конкретном участке фронта или в тылу.

Главной причиной отказа обычно становится служебная необходимость — например, когда нужно поддерживать боевую готовность подразделения, выполнять срочные боевые задачи или если бойца просто некем заменить на позиции. Кроме того, руководство учитывает лимиты, ведь закон запрещает отпускать на отдых слишком много людей одновременно.

С другой стороны, командир не имеет права просто проигнорировать обращение военного. Любые семейные проблемы или другие серьезные причины обязательно должны быть рассмотрены, а отрицательный ответ на рапорт должен объясняться исключительно реальными и объективными обстоятельствами на службе.

Как оформить отпуск военнослужащим

Для того, чтобы уйти в отпуск, военный должен подать рапорт на имя руководителя своей части, причем сделать это теперь можно и в цифровом формате через приложение «Армия+». В самом документе необходимо указать тип отдыха, его продолжительность, конкретные причины для выезда, адрес, где планируется пребывание, заложенное время на проезд туда и обратно, а также список бумаг, которые прилагаются.

К обращению прикрепляют официальные доказательства, которые объясняют ситуацию: например, медицинские заключения, свидетельства о смерти или справки о стихийном бедствии или пожаре. Если собрать эти документы заблаговременно не хватило времени, о такой проблеме просто пишут в тексте рапорта.

Полученное заявление командир изучает, учитывая ситуацию на фронте и текущую укомплектованность подразделения, после чего выносит решение по каждому военному отдельно.

Если руководство дает согласие, по части издают официальный приказ, а самому военнослужащему вручают специальный отпускной билет.

Стоит заметить, как только срок отдыха подходит к концу, защитник должен четко во время появиться в своем подразделении. Если же в дороге или дома случился форс-мажор, который мешает вовремя доехать на службу, об этом надо немедленно доложить командиру любым доступным способом.

Напомним, оформление ежегодного отпуска в первый год работы для гражданских лиц имеет ряд законодательных нюансов: обычно право на полноценный отдых возникает только после шести месяцев непрерывной работы, однако при определенных условиях работник может уйти в отпуск и раньше.

