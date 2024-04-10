Отработала стая дронов: ВСУ показали эффектную работу по врагу (видео)

Наши бойцы показали мощное отражение вражеского штурма в окрестностях Авдеевки. Так, стая ударных дронов накрыла пехоту противника. Отработала Revenge Group из 1-го мехбата Третьей штурмовой бригады.

Кадры обнародовала Третья отдельная штурмовая бригада.

ВСУ показали эффектную работу по врагу

"Бойцы разобрали наголову здания, в которых укрывался враг, догнали и уничтожили тех, кто хотел сбежать", — говорится в сообщении.

Напомним, российский военный отправил "на дембель" своего нерадивого сослуживца. Оккупант во время стрельбы из РПГ в сторону украинских позиций "мастерски" поразил своего собратья реактивной струей пороховых газов через сопло гранатомета.

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