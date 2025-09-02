ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
895
Время на прочтение
1 мин

Отработка ядерного удара: эксперт предупредил об угрозе от учений "Запад-2025" в Беларуси

Военный эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему Украине следует внимательно следить за учениями «Запад-2025», а не за маневрами ОДКБ в Беларуси.

Владислав Селезнев
Владислав Селезнев

Военный эксперт Владислав Селезнев

Учения ОДКБ в Беларуси не представляет угрозы для Украины, а вот за учениями «Запад-2025» следует внимательно следить.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что сам факт начавшихся вчера маневров не является серьезной угрозой, хотя во время них будут отрабатывать задачи, в частности по планированию применения ядерного оружия.

Настоящую обеспокоенность, по его словам, вызывают запланированные на середину сентября совместные российско-белорусские учения «Запад-2025».

«Там будут задействованы спецназовцы, будут отрабатываться управление силами, логистическое обеспечение, мобилизационные мероприятия и синхронизация действий Москвы и Минска», — пояснил военный эксперт.

Напомним, что накануне в Беларуси начались учения с участием войск ОДКБ, состоящих из трех программ. Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» стартуют позже, 12 сентября.

