Отработка ядерного удара: эксперт предупредил об угрозе от учений "Запад-2025" в Беларуси

Военный эксперт Владислав Селезнев

Учения ОДКБ в Беларуси не представляет угрозы для Украины, а вот за учениями «Запад-2025» следует внимательно следить.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил военный эксперт Владислав Селезнев.

Селезнев отметил, что сам факт начавшихся вчера маневров не является серьезной угрозой, хотя во время них будут отрабатывать задачи, в частности по планированию применения ядерного оружия.

Настоящую обеспокоенность, по его словам, вызывают запланированные на середину сентября совместные российско-белорусские учения «Запад-2025».

«Там будут задействованы спецназовцы, будут отрабатываться управление силами, логистическое обеспечение, мобилизационные мероприятия и синхронизация действий Москвы и Минска», — пояснил военный эксперт.

Напомним, что накануне в Беларуси начались учения с участием войск ОДКБ, состоящих из трех программ. Совместные учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» стартуют позже, 12 сентября.