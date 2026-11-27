В Киевской области девушка отравила бывшего пограничника / © СБУ

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Жительница Обухова искала отношения в интернете, но получила подозрение в убийстве. Незнакомец из Сети пообещал ей встречу за границей, если она отравит бывшего пограничника. Девушка согласилась и подсыпала ему смертельное вещество в напиток.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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Подозреваемую задержали военная контрразведка СБУ и Нацполиция. Ею оказалась 21-летняя работница киоска с фастфудом из Обухова. Девушка искала близкие отношения в телеграмм-каналах, где ей написал незнакомец. Он предложил встретиться за границей, но при одном условии — она должна была отравить бывшего пограничника.

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По данным следствия, девушка согласилась. Она забрала на почте яд, спрятанный под видом снотворного, и дала куратору доступ к своей анкете на сайте знакомств. Заказчик писал бывшему военному вместо нее и позвал его на встречу 24 ноября в гостиницу в Обухове.

«При „свидании“ фигурантка незаметно подсыпала смертельную дозу яда в напиток жертвы. После того как мужчина потерял сознание, киллер сфотографировала его документы для „отчета“, затерла собственные отпечатки пальцев, выбросила посуду и покинула место преступления», — отметили в СБУ.

Правоохранители разыскали и задержали подозреваемую в Тернополе в рейсовом автобусе. Именно тогда, когда она пыталась уехать за границу на обещанную встречу с координатором преступления. Во время обысков у нее изъяли мобильный телефон, на котором сохранились доказательства общения с заказчиком.

Задержанной объявили подозрение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Сейчас он находится под стражей. За это преступление ей грозит до 15 лет тюрьмы.

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Расследование ведется под руководством Обуховской окружной прокуратуры. Правоохранители проверяют, работала ли девушка на российских спецслужбах. Если это подтвердится, она также может быть обвинена в государственной измене в условиях военного положения.

Напомним, СБУ и Нацполиция задержали мужчину, подозреваемого в убийстве украинского военного по заказу российских спецслужб. Вечером 22 ноября в Харькове был застрелен майор ВСУ. После преступления подозреваемый скрылся из города, но правоохранители нашли его в Винницкой области.

Ранее речь шла о предотвращении заказного убийства известного общественного активиста в Киевской области. Российская ФСБ завербовала 19-летнего жителя Николаева, который должен был застрелить мужчину во время его утренней прогулки с собакой.

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