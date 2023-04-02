Отравила "призом" с таллием: подробности резонансного убийства женщиной бывшего любовника

Юная девушка забеременела, однако отношения так и не переросли во что-то большее. Аборт. Пара рассталась. Вроде бы все прошло. Но не для нее. Сеть шокировали кадры задержания и обыска квартиры женщины, подозреваемой в отравлении людей. Редким ядом – таллием. Именно это вещество она добавляла в бутылки с алкоголем, которые выпивали жертвы.

О "голливудском" убийстве говорится в сюжете ТСН.

В День влюбленных 38-летнему мужчине поступило сообщение, что его номер принимал участие в розыгрыше и выиграл. Приз – бутылка рома и шоколад. Через несколько дней после употребления ему стало плохо. Несколько недель в больнице и медики констатируют смерть.

"Уголовная полиция Киевщины задержала женщину, которая отправляла потерпевшим смертельные посылки", – рассказывает глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Именно 14 февраля в День святого Валентина пострадавший получил сообщение о призе в мессенджер от неизвестного номера. Через несколько дней он действительно получил бутылку рома и три шоколадки. После того, как он попробовал алкоголь, ему стало плохо. Впоследствии он скончался в больнице.

"Состояние пациента очень быстро ухудшалось, мы не могли уже ничем ему помочь. А после того как мы получили результат лабораторного исследования на таллий – это была очень высокая концентрация и пациент просто был обречен", – рассказала врач-невролог Киевской областной клинической больницы Наталья Ингула .

Талий – это металл. Не имеет ни запаха, ни вкуса. Талий используется в производстве оптического стекла, рентген-аппаратов и т.д. По сути это очень редкий и ядовитый для человека элемент. Приобрести его практически невозможно.

"Основная симптоматика – это ощущение онемения в стопах, в кистях. Дальше оно поднимается вверх. Очень выражены мышечные боли. Человек не может терпеть. А еще – облысение. Эти четыре женщины имели все эти симптомы", – добавляет токсиколог Сергей Недашковский.

Инна – одна из четырех женщин, тоже отравилась таллием. Это подтвердили в больнице. Подруги собрались вместе и распили бутылку рома, которую одна из них тоже "выиграла".

"Раз, а волосы в руках остались", – рассказывает потерпевшая.

Теперь женщине, отравившей любовника и девушек, грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что год назад в Киеве за короткое время госпитализировали четыре человека, в организмах которых обнаружили яд. Кто травил людей, до сих пор не знают.

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