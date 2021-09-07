Мать отравила, но на заседание не пришла: в Чернигове суд хочет лишить родительских прав семью, в которой от грибной похлебки погибли дети

Мать отравила, но на заседание не пришла: в Чернигове суд хочет лишить родительских прав семью, в которой от грибной похлебки погибли дети

Забрать себе малышей хочет отец многодетной семьи.

Родителей детей, которые отравились грибами в поселке Александровка Добрянской общины, хотят лишить родительских прав.

Об этом сообщает "Суспільне".

Первое судебное заседание, на котором должен решаться вопрос о лишении родительских прав, прошло в конце августа. Еще одно будет 16 сентября.

Отец нанял адвоката, чтобы вернуть себе возможность воспитывать детей. В свою очередь мать детворы, которая и приготовила отравленній грибной суп, на заседание не пришла.

"Адвокат рисует отца таким хорошим и заботливым, и, если мы сейчас суд проиграем, сами понимаете, что это будет. Все валят на маму, что мама такая плохая. Мы предоставляли документы, делали запрос в "Охматдет", вызвали свидетелей. Первое заседание обычно рассматривается по документам, второе — по существу", — сказала в комментарии "Суспільному" начальник Службы по делам детей Добрянской территориальной общины Наталья Кот-Берест.

Отметим, что сейчас дети находятся в Центре социально-психологической реабилитации в Хмельнице. По словам бабушки детворы, если суд оставит детей с отцом, она будет помогать в их воспитании.

"Мама на заседание не пришла. Отец делает все, чтобы детей вернуть в семью. Надеемся на разумное решение суда. Отец не бросал семью, помогал, наведывался. При чем тут отец? Это неосторожности матери. Отец в командировках, это все на мои плечи ляжет: обучение, уборка, готовка. Хотелось бы, чтобы внуки жили со мной. Отец зарабатывает деньги, чтобы обеспечить детей, а все остальное на мне будет. Мама после всего, что произошло, уехала. Связь с ней я не могу имет", — подчеркнула бабушка Елена Дьошова.

Напомним, что в Чернигове умерла 5-летняя девочка, которую мама накормила грибной похлебкой. Вслед за сестренкой умер 7-месячный мальчик.

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