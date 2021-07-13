Отравилась алкоголем после отдыха на пляже: в Кременчуге 14-летняя девушка оказалась в реанимации

Отравилась алкоголем после отдыха на пляже: в Кременчуге 14-летняя девушка оказалась в реанимации

У девушки диагностировали токсическое действие алкоголя.

В Кременчуге Полтавской области днем 12 июля после отдыха на пляже несовершеннолетняя девушка оказалась в больнице. Ее госпитализировали с алкогольным отравлением.

Об этом сообщили в службе оперконтролю мэрии Кременчуга.

Известно, что 14-летняя девушку госпитализировала экстренная медпомощь в 16.50 в Кременчугскую детскую больницу. У потерпевшей токсическое действие алкоголя. По словам школьницы, она употребляла водку с подругами на центральном пляже.

Девушка находится в реанимационном отделении больницы.

Напомним, на днях в Кременчуге Полтавской области на одном из городских пляжей несовершеннолетние распивали алкогольные напитки. Это увидели отдыхающие и вызвали копов. Известно, что один из детей ученик седьмого класса, другой — десятого.

Как сообщалось, в Кременчуге Полтавской области 17-летнего парня после празднования выпускного в школе госпитализировали с алкогольным отравлением.

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