Отравилась грибами на полонине: в Карпатах спасатели 3 километра несли на носилках туристку из Харькова

Отравилась грибами на полонине: в Карпатах спасатели 3 километра несли на носилках туристку из Харькова

Туристке стало плохо посреди ночи.

В Карпатах в ночь на 19 июля спасали 30-летнюю туристку с Харькова, которой на полонине из-за отравления грибами стало плохо. Спасатели 3 километра несли женщину на носилках, чтобы ей смогли оказать медицинскую помощь.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

Как отмечается, туристка из Харькова вместе с двумя знакомыми отдыхали в с. Микуличин в ур. Закаминня на Гундяковой полонине. Там женщине в 1:20 ночи стало плохо, она вероятно отравилась грибами. Ей на помощь в 2:10 отправилось 5 спасателей.

"В 03:30 спасатели прибыли к потерпевшей, провели осмотр и начали транспортировку. В 05:20 потерпевшую транспортировано по горной местности на носилках на расстоянии 3 км, а также 7 км. на автомобиле спасателей к карете скорой, после чего женщину направлено в медицинское учреждения", — говорится в сообщении.

Напомним, на вершине Говерлы туристы нашли бутылку с двумя записками 50-летней давности.

Новости Украины: в Карпатах продолжаются поиски пропавшего мужчины, который мог стать жертвой потопа

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку