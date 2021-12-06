Отравились угарным газом: в Днепропетровской области на пожаре пострадали двое мужчин

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно.
В Каменском Днепропетровской области на пожаре пострадали двое нетрезвых мужчин. Они отравились угарным газом.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Как выяснилось, происшествие случилось на улице Курской в заброшенном одноэтажном доме. Там в одной из комнат загорелся мусор. В момент случившегося в помещении находились двое нетрезвых мужчин. Их с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в больницу.
“Недалеко от места, где возник пожар, огнеборцы обнаружили двух мужчин 1953 и 1973 годов рождения. С предварительным диагнозом: "алкогольное опьянение и отравление продуктами горения", пострадавших направили в Каменскую городскую больницу скорой помощи. Пожар локализован в 17:04 и ликвидирован в 17:08”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.
Напомним, что в Киеве ночью загорелись ларьки на базаре в спальном районе Оболони.
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