Отравились угарным газом: в Днепропетровской области на пожаре пострадали двое мужчин

Отравились угарным газом: в Днепропетровской области на пожаре пострадали двое мужчин

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно.

В Каменском Днепропетровской области на пожаре пострадали двое нетрезвых мужчин. Они отравились угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Как выяснилось, происшествие случилось на улице Курской в заброшенном одноэтажном доме. Там в одной из комнат загорелся мусор. В момент случившегося в помещении находились двое нетрезвых мужчин. Их с диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализировали в больницу.

“Недалеко от места, где возник пожар, огнеборцы обнаружили двух мужчин 1953 и 1973 годов рождения. С предварительным диагнозом: "алкогольное опьянение и отравление продуктами горения", пострадавших направили в Каменскую городскую больницу скорой помощи. Пожар локализован в 17:04 и ликвидирован в 17:08”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Что именно стало причиной пожара, сейчас неизвестно. В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, что в Киеве ночью загорелись ларьки на базаре в спальном районе Оболони.

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