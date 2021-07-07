Отравились во время празднования выпускного: в больнице до сих пор остаются 14 винничан

Отравились во время празднования выпускного: в больнице до сих пор остаются 14 винничан

Трое пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

До сих пор в больнице остаются 14 винничан, которые отравились во время празднования выпускного.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Это собственно выпускники, их родители, учителя, а еще восьмилетний ребенок. Трое пострадавших отпустили на амбулаторное лечение.

Массовое отравление произошло в придорожном ресторане неподалеку от Винницы. В больницы гости праздника попали с тошнотой и температурой. Владелец заведения уверяет — продукты заказывал свежие. Предполагает, что пища испортилась прямо на столах из-за жары. Ресторан сейчас закрыт.

Инспекторы госпродпотребслужбы проверили условия и выявили немало нарушений. Владельца уже оштрафовали на 40 тысяч гривен. Окончательные выводы будут в понедельник, пока же специалисты озвучивают лишь предположения.

Новости Украины: 14 винничан до сих пор остаются в больнице с отравлением после празднования выпускного

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