Отравился грибами: в Чернигове умер 26-летний мужчина

Он попробовал грибы домашнего приготовления.

В Чернигове после употребления грибов умер 26-летний мужчина. Он попробовал дикие грибы домашнего приготовления.

Об этом сообщает ГУ "Черниговский областной центр по контролю и профилактике болезней МЗ Украины".

"26-летний житель Чернигова умер в больнице после употребления жареных зеленок, среди которых вероятнее всего была бледная поганка", — говорится в сообщении.

Всего по Черниговской области с начала года зарегистрировано 14 человек с отравлением грибами, в т.ч. 4 ребенка. Умерло 3 человека, в т.ч. 2 ребенка.

Напомним, что в Кировоградской области в выходные 2-3 октября зафиксировали два случая смертельного отравления дикорастущими грибами.

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