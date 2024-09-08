Отравился, убегал от медведя и чуть не погиб: 21-летний юноша 4 дня бродил в горах, чтобы бежать в Румынию

За 50 метров до границы с Румынией пограничникам удалось найти "горе-туриста".

На Закарпатье пограничники обнаружили 21-летнего юношу, для которого попытка незаконного пересечения границы едва не закончилась гибелью. Парень четыре дня бродил в горах.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Насмотревшись в соцсетях видеоинструктажей о горных походах, парень задумал незаконно пересечь украинско-румынскую границу. Он закупил необходимый инвентарь, одежду и обувь, газовый баллончик для приготовления пищи. Двигаясь по онлайн картам, юноша постоянно информировал отца о координатах своего пребывания.

По словам беглеца, самому в горах было страшно, ведь в течение путешествия несколько раз чуть не стал жертвой диких зверей. Какое-то животное даже пыталось напасть, его удалось отпугнуть фонариком. Обойти медведей молодому человеку помогал ветер, также быть более осмотрительным заставляли волчьи следы.

По дороге горе-турист сильно отравился – подозревает, что из-за воды из ручейка. После этого он почти 1,5 суток ничего не ел и не пил, потому что не имел с собой чистой воды, чтобы утолить жажду.

Во время пребывания в горах винничанин держал связь со своим отцом, а когда связь с сыном оборвалась, отец решил позвонить по телефону на "горячую линию" пограничников. Поиски продолжались 11 часов. К ним была привлечена пилотируемая и беспилотная авиация,

За 50 метров до границы с Румынией пограничникам удалось отыскать молодого человека. Последний всячески пытался убежать и спрятаться от вертолета и дронов пограничников. Он не знал, что именно его разыскивают по указанию отца, который испугался за жизнь и здоровье сына.

В ту ночь температура воздуха в горах опускалась до 6 градусов тепла. Юноша сильно замерз, хотел есть и пить.

Пограничники развели костер, чтобы согреть парня, напоили водой, накормили и выслушали рассказ о путешествиях, которые ежеминутно могли закончиться фатально. Они предупредили об опасности даже с румынской стороны, где труднодоступна скалистая местность.

Молодого человека доставили в пограничное подразделение, в отношении него составлен протокол об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Правовая оценка его действиям будет давать суд.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье мужчины напали на пограничника и отобрали у него оружие.

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