Отравление детей в лагере на Прикарпатье: количество госпитализированных увеличилось

Отравление детей в лагере на Прикарпатье: количество госпитализированных увеличилось

В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ госпитализированы семеро детей в возрасте до 16 лет.

В селе Татаров Ивано-Франковской области в летнем лагере произошло массовое отравление детей. Количество госпитализированных по состоянию на 17 июля увеличилась до семи.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

"В инфекционное отделение Яремчанской ЦРБ по состоянию на 14:00 часов 17 июля госпитализированы семерых детей в возрасте до 16 лет", — говорится в сообщении.

Предварительный диагноз пострадавших — острый гастроэнтерит. Состояние легкой и средней степени тяжести.

Отмечается, что дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха ООО "Делюкс-Кидс-Карпаты", в селе Татаров Надвирнянского района, заехали в лагерь 14 июля.

"Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области проводит санитарно-эпидемиологическое расследование данного факта и осуществляет внеплановое мероприятие государственного надзора (контроля) в сфере безопасности пищевых продуктов с проведением лабораторных исследований (отобраны на микробиологическое исследование шесть проб готовых блюд, одна проба питьевой воды, семь проб пищевого сырья, 14 смывов на кишечную палочку и 21 смыв на патфлору)", — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июля с отравлением из лагеря госпитализировали пятерых подростков.

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