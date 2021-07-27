Отравление детей в Одесской областной больнице: стало известно, что они ели

Отравление детей в Одесской областной больнице: стало известно, что они ели

Дети отравились супом.

Пятеро маленьких пациентов эндокринологического отделения Одесской областной детской больницы отравились некачественными продуктами питания.

Как пишет Думская, инцидент произошел в минувшие выходные.

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В пресс-службе Департамента здравоохранения Одесской областной государственной администрации рассказали, что детям дали перетертый суп, после чего у пяти пациентов началась рвота.

"Сейчас жизни и здоровью детей ничего не угрожает, а главный врач организовал встречу с родителями и поставщиками продуктов питания, конфликт улажен", — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Одесской детской областной больнице отравились дети. Дети рвали всю ночь.

Напомним, в начале июня в Одесской области в детском санатории "Сергеевка" зарегистрировали групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Там заразился 31 человек.

Специалисты установили причину массового отравления в детском лагере в Сергеевке. Оказалось, там допустили нарушения технологии приготовления продуктов — несоблюдение режима термической обработки.

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